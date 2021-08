Cícero Nobre ganha Bronze em lançamento de dardos, em Tóquio

A Vila Belmiro vai ser palco de Santos e Flamengo, neste (28), às 19h (horário de Brasília). A Rádio Nacional transmite a partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes.

Acompanhe Santos x Flamengo, às 19h, clique abaixo:

As equipes vêm de duelos no meio da semana pela Copa do Brasil e caso superem seus adversários podem ser encontrar nas semifinais da competição. O Peixe levou a pior no primeiro duelo com o Athletico-PR e acabou derrotado por 1 a 0 dentro da Arena da Baixada, em Curitiba.

Augusto oficialmente apresentado. Vai pra cima deles! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/eu5ZaTtAgt — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 26, 2021

O técnico Fernando Diniz tem reclamado dos vários jogadores perdidos pelo elenco, como Kaio Jorge, Luan Peres e Alison. Todos recentemente negociados para o exterior. Em compensação, o Santos contratou Diego Tardelli e o meia Augusto Galván. O jovem de 21 anos revelado pelo São Paulo veio por empréstimo do Real Madrid. “Enxergo que posso ajudar na saída de bola e na criação de jogadas”, disse Galván.

Depois de golear o Grêmio por 4 a 0 em Porto Alegre pela Copa do Brasil, o Flamengo de Renato Gaúcho chegou à marca de 11 vitórias, 1 empate e uma derrota em 13 jogos. O treinador também tem se destacado em recuperar jogadores criticados, como o zagueiro Bruno Viana. “Tem que dar moral, confiança, se eles estão nesse grupo é porque têm qualidade e futebol ninguém desaprende”, comentou Renato.

Boa tarde, Nação! No CT Joaquim Grava, o Mengão inicia a preparação para a partida contra o Santos pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/VJ0ck65V7f — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2021

No Brasileirão, o Fla tem 28 pontos e ocupa a posição da tabela, com dois jogos a menos. Já o Santos está no 11º lugar com 22 pontos.

Tags