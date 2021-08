Atlético-MG sai na frente do Fluminense na Copa do Brasil

O Goiás derrotou o Confiança por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (26) no Batistão, em Aracaju, e assumiu a vice-liderança da Série B do Brasileiro com 38 pontos. Já o Dragão do Bairro Industrial ficou na vice-lanterna, com 13 pontos, na 21ª rodada da competição.