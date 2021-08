Flamengo mostra força e goleia Grêmio na Copa do Brasileiro

Em partida equilibrada, com duelo tático constante e boas chances de gol para os dois lados, o Fortaleza empatou em 2 a 2 com o São Paulo, nesta quarta-feira, 25, no Morumbi, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os gols do confronto tricolor foram anotados pelo argentino Rigoni, para os donos da casa, e Yago Pikachu e Romarinho, para os visitantes, todos no segundo tempo.

O duelo de volta entre cearenses e paulistas será no dia 15 de setembro, às 21h30min, na Arena Castelão. Com o resultado fora de casa, o Tricolor de Aço precisa de um triunfo simples para avançar. O classificado para a semifinal embolsará premiação de R$ 7,3 milhões e enfrentará Atlético-MG ou Fluminense-RJ na próxima fase.

Antes disso, a equipe do Pici volta a campo para enfrentar o Cuiabá-MT, na próxima segunda-feira, 30, às 21h30min, no Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - a penúltima do primeiro turno.

O jogo

Sem contar com o zagueiro Marcelo Benevento, que já atuou na Copa do Brasil pelo Botafogo-RJ, o técnico Juan Pablo Vojvoda manteve Matheus Jussa na linha de três zagueiros. Poupados contra o Juventude-RS, pela Série A, Titi e Matheus Vargas retornaram à equipe, assim como Yago Pikachu. O experiente Wellington Paulista foi escolhido para fazer dupla com David.

Em confronto equilibrado, o Fortaleza teve maior presença ofensiva nos primeiros minutos, mas viu o São Paulo ganhar terrenos e criar boas oportunidades. Logo aos quatro minutos, Éderson avançou pela direita, ganhou disputa com Léo e cruzou rasteiro para Wellington Paulista, que emendou chute de primeira na área e carimbou o travessão.

Cinco minutos depois, Felipe tocou em profundidade para o camisa 9, que ajeitou, Lucas Crispim arriscou finalização da intermediária e obrigou Tiago Volpi a espalmar para escanteio. Os donos da casa, então, responderam e obrigaram Marcelo Boeck a aparecer de forma decisiva: aos 18, Daniel Alves fez bom lançamento, Rigoni dominou livre na área, cara a cara com o camisa 1, e viu o goleiro defender o chute para evitar o gol.

No minuto seguinte, Benítez fez lançamento da esquerda, Daniel Alves recebeu livre na área, chutou rasteiro, e Marcelo Boeck fez boa nova defesa. No rebote, Bruno Alves mandou por cima da meta visitante. A partir daí, com o jogo mais disputado e pressão intensa dos dois times na saída de bola, as chances de balançar as redes rarearam.

Aos 33 minutos, Éderson experimentou chute da intermediária e viu Tiago Volpi defender em dois tempos. Dois minutos depois, Lucas Crispim tocou na ponta esquerda para o volante, que cruzou rasteiro, Matheus Vargas deixou a bola passar, e Felipe arrematou de primeira por cima do gol.

Aos 38, Crispim arriscou finalização colocada de fora da área, e a bola saiu à esquerda da meta mandante. No último minuto da primeira etapa, o camisa 10 cobrou falta cruzada, Titi subiu mais do que a marcação, cabeceou e Volpi encaixou a bola antes do apito final.

Na volta do intervalo, o jogo recomeçou morno. Aos seis minutos, Matheus Jussa arriscou chute rasteiro de longe e Tiago Volpi encaixou. Seis minutos depois, Benítez experimentou finalização de longe e a bola saiu por cima do gol de Boeck. Aos 14, Daniel Alves cruzou da direita, Gabriel Sara subiu livre e cabeceou à direita da meta.

Aos 21, Felipe roubou a bola na intermediária e tocou para Robson, que chutou colocado da entrada da área e viu a bola sair com perigo à esquerda de Volpi. Dois minutos depois, Reinaldo arrancou com a bola pela esquerda e fez lançamento para Rigoni, que dominou na entrada da área, limpou a marcação, viu o chute desviar em Jussa e morrer no canto esquerdo de Boeck para abrir o placar.

Dez minutos depois, o São Paulo ampliou o placar: Liziero tomou bola no meio de campo e tocou em profundidade para Rigoni, que partiu em velocidade com a bola e, cara a cara com Marcelo Boeck, chutou colocado no canto direito para fazer 2 a 0. Os donos da casa ainda tiveram nova chance dois minutos depois, quando o camisa 1 do Leão cortou mal cruzamento, Reinaldo bateu forte e o goleiro defendeu.

O Fortaleza diminuiu a diferença aos 38, quando Robson fez bom lançamento da entrada da área, Yago Pikachu se antecipou à saída de Tiago Volpi e aproveitou o gol aberto para balançar as redes. O gol de empate saiu nos acréscimos, aos 47, em cabeçada firme de Romarinho na pequena área após cruzamento de Ángelo Henríquez para decretar o 2 a 2 no Morumbi.

