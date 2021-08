Copa do Brasil: Fortaleza arranca empate com São Paulo no Morumbi

O protagonismo do duelo diante do São Paulo poderia ficar para Romarinho de maneira negativa, já que o jogador participou da jogada do primeiro gol do time paulista. Nos acréscimos, entretanto, o atacante marcou o tento que deu o empate em 2 a 2 ao Tricolor do Pici e converteu a própria narrativa da partida.

Em entrevista cedida ao final do jogo, o atleta do Leão se culpou pelo erro no passe que resultou no gol do time comandado por Crespo, mas comemorou o tento marcado nos acréscimos. "Acabei errando um passe no meio que resultou no gol do São Paulo, mas procurei ficar concentrado na partida, pois sabemos como é o futebol, a qualquer momento você pode ter a oportunidade de fazer o gol. Graças a Deus eu pude fazer o gol que deu o empate. Estamos vivos para ir em busca da classificação", celebrou.

Questionado se o Fortaleza faria história ao se classificar para as semifinais do certame, Romarinho foi cauteloso. "Isso eu não vou dar a certeza, pois o futebol é muito difícil, mas vamos trabalhar para que isso possa acontecer", afirmou.

Fortaleza e São Paulo disputam a partida de volta no dia 15 de setembro, às 21h30min, no Castelão.

