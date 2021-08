Tóquio: Jovane Guissone se classifica na esgrima em cadeira de rodas

Toda cobertura esportiva no exterior envolve uma série de tarefas diárias e responsabilidades para o bom funcionamento de toda a estrutura de trabalho. É tão importante, por exemplo, estar ciente dos horários dos ônibus que levam às arenas das competições, quanto estar sempre de posse de passaporte e credencial a todo destino que você possa escolher.

Em Tóquio, a rotina dessas pequenas coisas, teve um acréscimo por conta da Covid. É verdade que cada um cumpre as determinações de distanciamento, uso de álcool gel e outras medidas com assiduidade diferente. E a organização dos Jogos nem sempre é atenta a isso. Mas uma das medidas protetivas é cumprida à risca: os testes para controle de possíveis casos de infeção, que possam surgir depois da chegada dos profissionais de imprensa ao Japão.

Todo mundo que chega a Tóquio para cobrir os Jogos, deve testar obrigatoriamente nos três primeiros dias depois do desembarque. O tipo de testagem é o PCR, mas não o que costumamos fazer no Brasil, com um cotonete dentro do nosso nariz. Aqui, o material coletado é a saliva e a própria pessoa é que separa o conteúdo. Para isso, você precisa colocar uma quantidade não muito grande de saliva em um frasco pequeno, tampar e entregá-lo a um setor específico no MPC - o centro de mídia dos Jogos - ou em alguma das arenas. Essa amostra é associada a um código de barras, justamente para que se saiba, entre milhares de amostras, qual é exatamente a sua e qual resultado de fato é o seu.

Por causa da possibilidade de o resultado poder ser considerado inclusivo, não devemos ingerir nada nos trinta minutos anteriores à coleta. Nada de bebidas, comidas, escovar dentes ou fumar (o que na verdade é proibido em diversos locais em Tóquio, mesmo ao ar livre). E como em toda cobertura como essa qualquer minuto faz diferença, o melhor é acordar mais cedo para a coleta. Se a ideia era levantar às 7h, que tal levantar às 6h55 e se livrar logo disso?

Vimos muita gente envolvida na cobertura dos jogos - praticamente todo mundo - com a máscara protetiva e usando os aplicativos do governo japonês, para informar suas condições de saúde. Mas a testagem é mesmo o método mais eficiente de se ter realmente controle. A depender do tipo de atividade daqueles envolvidos na cobertura dos Jogos, a frequência dos exames muda após os três primeiros dias. No nosso caso, testaremos todos os dias até o fim da Paralimpíada. E caso alguém esteja nervoso, não deixei para o final de propósito, mas sim, até agora só testamos negativo mesmo.

