Tóquio: Gabriel Bandeira fatura ouro e Gabrielzinho prata na natação

Oito títulos da Copa do Brasil vão estar em campo nesta (25) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no confronto entre Grêmio e Flamengo. O Tricolor Gaúcho já faturou cinco vezes a competição (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), enquanto o Rubro-Negro Carioca levou a taça em três ocasiões (1990, 2006 e 2013). A Rádio Nacional transmite a primeira partida do duelo que vale vaga para as semifinais da competição às 21h30, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes.

Acompanhe Grêmio x Flamengo, às 21h30, clique abaixo:

O jogo marca o reencontro do técnico flamenguista, Renato Portaluppi, com o Grêmio, equipe em que é ídolo e conquistou títulos tanto como jogador quanto como treinador. A equipe da Gávea passou com facilidade por Coritiba e ABC de Natal para chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Na última atuação pelo Brasileirão, o Fla empatou em 1 a 1 com o Ceará na Arena Castelão. O Fla deve a volta de jogadores importantes como Isla e Arrascaeta, além da possível estreia de Andreas Pereira, que foi relacionado para a partida.