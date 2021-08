Série C: Floresta-CE derrota o Botafogo-PB no Almeidão

Juventude e Fortaleza duelam hoje, sábado, 21 de agosto (21/08), em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. O Tricolor do Pici acumula nove vitórias, quatro empates e três derrotas no certame e começou a rodada na 3ª colocação na tabela com 31 pontos. Já o time gaúcho ocupa a 12ª colocação com 19 pontos somados em 15 jogos. São cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Juventude x Fortaleza: onde assistir à transmissão ao vivo



O jogo entre Juventude e Fortaleza será transmitido pelos serviços de canais pagos: Premiere, TNT e Estádio TNT. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Horário e local do jogo:



A partida entre Juventude e Fortaleza irá ocorrer às 21 horas (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Escalação provável:

Juventude-RS

4-4-2: Marcelo Carné; Michel Macedo, Didi, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Matheus Jesus, Wagner e Guilherme Castilho (Capixaba); Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Edinho, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem do jogo:



A partida será comandada pelo árbitro FIFA Raphael Claus. Ele terá os árbitros Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa como assistentes. Marcio Henrique de Gois é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

