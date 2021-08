Em duelo cearense pela Série D, Atlético bate Caucaia fora de casa

Após três anos, o Fortaleza volta a enfrentar o Juventude neste sábado, 21, a partir das 21 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série A. Com retrospecto favorável no confronto e lembrança positiva do palco do jogo, a equipe do Pici almeja novo triunfo para tentar subir na classificação.

O Tricolor já enfrentou a equipe gaúcha 14 vezes, pelas três principais divisões do Campeonato Brasileiro. Foram seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas - a última em 2009, pela Série B. Nos dois últimos embates, em 2018, os cearenses levaram a melhor com placares elásticos: 3 a 0 em Caxias do Sul e 4 a 1 na Arena Castelão, jogo que marcou a comemoração do título da Segunda Divisão daquele ano.

Em busca de mais um resultado positivo como visitante no Brasileirão, o Leão também estará de olho no desempenho de outro Alviverde na rodada: o Palmeiras-SP. A equipe paulista está apenas um ponto à frente e pode ser ultrapassada pelo time de Juan Pablo Vojvoda em caso de tropeço contra o Cuiabá-MT, amanhã. Independentemente do placar no Sul, o Fortaleza já está garantido no G-4 por ao menos mais uma semana.

"Vencendo o jogo em Caxias, que é extremamente difícil, um adversário extremamente duro nos seus domínios... Se a gente alcançar essa vitória, a gente sabe a pontuação que faz e o alimento do sonho que estamos colocando. Isso também é uma motivação a mais para nós", admitiu Boeck.

O ala direito Yago Pikachu cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e será baixa para o embate. A vaga deve ser ocupada pelo meia-atacante Edinho, que reestreou no empate com o Santos-SP. O volante Felipe retorna após cumprir punição e deve reaparecer entre os titulares, a exemplo do atacante David.

Comandado por Marquinhos Santos, ex-Fortaleza, o Juventude-RS tem mais desfalques: o zagueiro Rafael Forster, suspenso, e o meia Wescley, emprestado pelo Ceará, que sofreu lesão no tornozelo. O defensor dará vez a Didi, enquanto o armador será substituído pelo experiente Wagner, que anotou os dois gols na vitória de virada sobre o RB Bragantino-SP.

Juventude-RS x Fortaleza

Juventude-RS

4-4-2: Marcelo Carné; Michel Macedo, Didi, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Matheus Jesus, Wagner e Guilherme Castilho (Capixaba); Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Edinho, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS

Data: 21/8/2021

Horário: 21 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Raphael Claus/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP e Fabrini Bevilaqua Costa/SP

VAR: Marcio Henrique de Gois/SP

Transmissão: TNT, Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

Tags