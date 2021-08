O Fortaleza estreou na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes com vitória. O Tricolor bateu o Avaí por 2 a 1 nesta quinta-feira, 19, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Os gols do Leão foram marcados pelo zagueiro Diguinho e pelo atacante Negueba. Da Silva diminuiu para o clube catarinense.

Com o resultado, a equipe cearense segue como única invicta na competição. Sob o comando do técnico Léo Porto, o Fortaleza avançou para a segunda fase com a melhor campanha geral da primeira etapa do torneio. O time do Pici possui nove jogos, oito vitórias e um empate, com 17 gols pró e quatro gols contra.



Na segunda fase do Brasileiro de Aspirantes, as equipes classificadas estão divididas em dois grupos de quatro. Na chave D, estão Fortaleza, Avaí, Bragantino e Bahia, que vão disputar partidas de ida e volta. Avançam para as semifinais os dois mais bem posicionados.

Na primeira rodada da fase dois, além do triunfo do Leão do Pici, o Bragantino perdeu em casa para o Bahia por 2 a 1.

Na chave C, o Grêmio goleou o Figueirense por 9 a 0. Nesta sexta-feira, 20, o Ceará enfrenta o Corinthians às 15 horas, em São Paulo.

