Atlético-MG apresenta oficialmente Diego Costa, que vestirá camisa 19

A caminho de Porto Alegre no início da tarde desta quinta-feira, 19, o Fortaleza passará uma semana longe da capital cearense. Com dois jogos em sequência como visitante, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, o clube do Pici organizou a logística para emendar as viagens e tentar minimizar o desgaste físico.

O primeiro compromisso será diante do Juventude-RS, no próximo sábado, 21, a partir das 21 horas, no estádio Alfredo Jaconi, pela 17ª rodada da Série A. A delegação tricolor segue primeiro para Porto Alegre, de avião, e na sexta-feira, 20, viaja de ônibus para Caxias do Sul, local do confronto.

Após o duelo em solo gaúcho, o Leão embarca para São Paulo. A capital paulista será palco do embate de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, na próxima quarta-feira, 25, às 21h30min, no Morumbi. O retorno a Fortaleza será no dia seguinte, quinta-feira, 26 - exatamente uma semana depois.

Com a rodada dupla fora de casa, o clube solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de data da partida contra o Cuiabá-MT, pela 18ª rodada do Brasileirão. Para facilitar a logística e dar maior período de recuperação física aos atletas, o confronto foi remarcado do dia 28 para o dia 30, às 21h30min, no Castelão.

O técnico Juan Pablo Vojvoda já tem desfalque certos para os confrontos. Suspenso, o ala direito Yago Pikachu não poderá encarar o Juventude-RS. Já o zagueiro Marcelo Benevenuto não pode atuar na Copa do Brasil por já ter entrado em campo pelo Botafogo-RJ na atual edição.

Mesmo assim, de acordo com o repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, a dupla seguiu com a delegação. O defensor poderá enfrentar o time gaúcho, enquanto o camisa 22 estará à disposição contra o Tricolor do Morumbi.

Logística da semana do Fortaleza:

19/08: Viagem para Porto Alegre



20/08: Viagem para Caxias do Sul



21/08: Jogo contra o Juventude/RS



22/08: Viagem para São Paulo



25/08: Jogo contra o São Paulo



26/08: Retorno a Fortaleza

