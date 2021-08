RESUMO DO DUELO

Vasco-RJ e Londrina-PR se enfrentam hoje, quarta, 18 de agosto (18/08), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Vasco soma 28 pontos nas 18 partidas que disputou e ocupa a 9ª colocação na tabela até a noite de terça-feira. São oito vitórias, quatro empates e seis derrotas na competição até o momento. O time comandado por Lisca marcou 22 gols e foi vazado em 19 ocasiões.

Já o Londrina está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados em 18 jogos. São três vitórias, sete empates e oito derrotas na competição até o momento, com 12 gols marcados e 19 tomados.

Vasco x Londrina ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série B 2021 - Vasco x Londrina

Escalação provável

Vasco

Lucão; Léo Matos, Ernando, Miranda, Matheus Nunes; Andrey, Rômulo; Sarrafiore, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Cano.

Londrina

César; Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Jhonny Lucas e Gegê (Celsinho); Marcelinho, Safira e Caprini (Tiago Orobó).

Arbitragem

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

Quando será Vasco x Londrina

Hoje, 18 de agosto (18/08), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Londrina

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

