Com gol de Borja, Grêmio derrota Cuiabá por 1 a 0

Nesta quarta-feira, 18, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou alteração de data e horário da partida entre Fortaleza x Cuiabá-MT, pela 18ª rodada da Série A - a penúltima do primeiro turno. A mudança ocorreu por solicitação do clube do Pici visando dar maior período de recuperação aos atletas no calendário de jogos.



Antes marcado para o próximo dia 28, sábado, às 19 horas, o confronto foi remarcado para dia 30, segunda-feira, às 21h30min. A mexida no calendário contou também com concordância da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição.

Na terceira posição do Brasileirão, com 31 pontos, o Tricolor ainda terá pela frente o Juventude-RS antes de encarar o Dourado. O duelo será no próximo sábado, 21, às 21 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O calendário do Leão ainda tem o embate diante do São Paulo, na próxima quarta-feira, 25, às 21h30, no estádio do Morumbi, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Foi justamente este compromisso que levou a equipe do Pici a fazer a solicitação à CBF: facilitar a logística da volta da capital paulista e ganhar mais dias de repouso antes de enfrentar o Cuiabá-MT.

Fortaleza x Cuiabá-MT



Data: 30/08



Horário: 21h30min



Local: Arena Castelão

