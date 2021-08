Série B: Cruzeiro derrota Náutico no Recife e se afasta do Z4

Na noite desta terça-feira, o Náutico recebeu nos Aflitos o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou em vitória por 1 a 0 para os visitantes, que seguem firmes na luta para se afastar da zona de rebaixamento da competição.

O resultado contribui para aumentar a pressão no time pernambucano, antes líder, que agora se vê afastado do G-4 com cinco derrotas seguidas e há quatro jogos sem balançar as redes de seus adversários. Já o Cruzeiro volta a vencer após dois empates seguidos e soma agora 21 pontos.

Pela próxima rodada, a Raposa recebe em Minas Gerais o Confiança, às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira. Enquanto isso, o Náutico terá pela frente o CSA, em Alagoas, às 21h30 da próxima terça.

O jogo

Nos primeiros minutos de jogo, era o Cruzeiro quem tinha a bola, trocando passes na busca por espaços. Mas demorou a levar perigo. A primeira boa chegada foi aos 19, quando Dudu fez bela jogada na ponta e cruzou para Bruno José, livre, tentar de bicicleta, mas a bola foi por cima. No lance seguinte, o Náutico respondeu, obrigando defesas de Fábio.

O padrão continuou até os 30 da primeira etapa. Por mais que o Náutico até chegasse, o Cruzeiro controlava e tinha maior facilidade para criar jogadas. Porém, muitas delas interrompidas pela bandeira levantada do assistente Eduardo Gonçalves.

Na reta final, o ritmo caiu, com o Timbu equilibrando mais a posse. O jogo passou a ficar mais pausado, com muitas faltas e tentativas mal sucedidas de lançamentos no meio de campo.

Para a segunda etapa, o Cruzeiro voltou com força. Logo aos 3 minutos, Bruno José cruzou para a área, Marcelo Moreno tentou de cabeça, mas só resvalou, e a bola sobrou limpa para Dudu, que de frente para o gol, armou o voleio e mandou longe.

Mais uma vez, o Náutico respondeu no lance seguinte. Em cobrança de falta pela esquerda, a bola sobrou nos pés de Camutanga, que pareceu se assustar com a chance e chutou fraco, fácil para Fábio. Porém, Camutanga teria uma segunda oportunidade pouco depois. Após cobrança de lateral direto para a área, desta vez o zagueiro fez melhor e mandou forte de cabeça. Fábio mais uma vez evitou, mas agora com uma grande defesa.

Dudu, do Cruzeiro, foi outro a ter segunda chance para marcar. Marcelo Moreno ficou cara a cara com Jefferson e o driblou. Sem ângulo, o boliviano rolou para o atacante, que mandou para fora, mesmo com o gol livre. Dudu não teria outras oportunidades. Insatisfeito com a parte ofensiva de sua equipe, Vanderlei Luxemburgo propôs três alterações de uma vez só, mudando o ataque e a criação da Raposa.

Aos 37, enfim o gol da vitória cruzeirense. Em cobrança de falta da intermediária, Eduardo Brock mandou com muita força e Jefferson espalmou. Thiago, em condição legal, aproveitou a sobra e mandou para o gol vazio.

