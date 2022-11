Senado convoca reunião de líderes para segunda (7) e anuncia esforço concentrado

A Presidência do Senado informou nesta sexta-feira, 4, ter convocado reunião de líderes para a segunda-feira (7), às 10h30, de forma remota, para definir a pauta deliberativa da semana. De acordo com a equipe do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um esforço concentrado do Senado Federal está agendado para os dias 22 e 23 deste mês. Na ocasião, serão realizadas sabatinas e apreciação de autoridades, além de outras matérias.

