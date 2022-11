Nelson Piquet pede Lula "no cemitério" durante ato bolsonarista

Nelson Piquet, tricampeão mundial da Fórmula 1, aparece em vídeo de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que xinga Lula (PT) e sugere a morte do petista

O tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, xingou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse para “botar esse filho da puta pra fora!”. O ex-automobilista doou R$ 501 mil à campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e, em ato bolsonarista, sugeriu "Lula lá no cemitério".

Piquet foi filmado nesta quarta-feira, 2, em uma manifestação bolsonarista contra os resultados das eleições de 2022 e criou polêmica ao insinuar a morte de Lula. Um apoiador colocou o vídeo nas redes sociais dizendo: “Olha com quem eu estou aqui”.

Com a cara pintada, Piquet ri e responde: “Tudo em paz, vamos botar esse Lula filho de uma p*** pra fora”. “E Lula lá no cemitério”, finaliza.



O que temos aqui é um tricampeão mundial de F-1 sugerindo no fim que alguém mate o presidente Lula. pic.twitter.com/YpOBKMbeTF — Flavio Gomes (@flaviogomes69) November 2, 2022

O homem que grava o vídeo profere: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, quando Piquet responde “e Lula lá no cemitério”. O profissional chegou a ser motorista de Jair Bolsonaro e conduziu o Rolls Royce do presidente, no dia 7 de setembro de 2021.

