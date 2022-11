Justiça mantém prisão preventiva de homem que atropelou manifestantes em bloqueio

A Justiça decretou nesta quinta-feira, 3, a prisão preventiva de Israel Lisboa Junior, 28 anos, detido ainda na tarde de quarta-feira, 2, após atropelar 17 manifestantes bolsonaristas que bloqueavam a rodovia Washington Luís em Mirassol, no noroeste paulista. Nas imagens que passaram a circular nas redes sociais, é possível ver o carro avançando sobre o grupo que fechava a rodovia e parando poucos metros adiante. Conforme Marcelo Barozzi, delegado da cidade vizinha de Mendonça, pelo menos duas pessoas precisaram ficar internadas no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Na decisão, o juiz Lincoln Augusto Casconi, da comarca de São José do Rio Preto, entendeu que "a prisão se justifica até mesmo para assegurar a aplicação da lei, para se coibir qualquer exploração e fomentação de mais movimentos já considerados ilegais de bloqueios de vias, como se tudo agora estivesse permitido, seja do lado que for dos envolvidos, como se estivesse agora autorizando-se assim aos próprios participantes agirem em defesa dos seus supostos direitos, em detrimento da ordem publica, que antes de tudo é dever das instituições constituídas preservá-la, pelos meios legais para tanto".

Além disso, a decisão ainda pede que a Corregedoria da Polícia Militar seja oficiada e abra investigação, uma vez que houve denúncia por parte do condutor de que teria sido agredido por um policial. No inquérito, a Polícia Civil deve analisar imagens captadas no local e ouvir testemunhas para averiguar o contexto e os desdobramentos do atropelamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vítimas internadas, que não tiveram as identidades reveladas, são um homem de 36 anos e uma mulher de 26. Ambos seguem sob cuidados médicos, mas o estado de saúde deles não foi divulgado. As outras 15 vítimas, incluindo duas crianças e dois policiais rodoviários, receberam atendimento médico no local da ocorrência e foram liberadas.

Tags