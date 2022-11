Pontos de interdições ou manifestações em rodovias caem de 106 para 86, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os pontos de interdições e bloqueios em rodovias do País caíram de 106 às 22h40 desta quarta-feira, 2, para 86 às 6h17 desta quinta-feira, 3. Havia no horário acima ocorrências em 11 Estados. São eles: Acre, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em relação ao boletim anterior, as ocorrências no Espírito Santo cessaram. As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 13 ante 17 do boletim anterior, e o de interdições em Mato Grosso, com 27, um a menos em relação ao boletim anterior. Segundo a corporação, mais 58 manifestações foram desfeitas, alcançando o total de 834 manifestações desmobilizadas.

A corporação anunciou uma operação para liberar estradas na madrugada da terça-feira (1º), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a liberação imediata das vias públicas.

Desde a noite de domingo (30), após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Seus apoiadores pedem a intervenção do Exército em movimento antidemocrático. Na noite de ontem, o presidente pediu, em vídeo, para os manifestantes liberarem as rodovias.

