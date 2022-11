'O País está muito dividido', diz Campos Neto sobre resultado de eleição

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 3, que o regulador vai trabalhar com o novo governo brasileiro para cumprir a agenda de digitalização e inclusão financeira que tem perseguido. Ao ser questionado sobre os impactos do resultado da eleição, ele pontuou que o BC brasileiro é independente.

"Como vocês viram, o País está muito dividido. Valores associados ao atual governo se provaram importantes para eleger pessoas no Senado e na Câmara", disse ele durante evento promovido pelo Santander em Madri (Espanha). "No BC, temos uma luta contra a inflação. O mais importante para nós é continuar nossa agenda, temos uma agenda de inclusão."

Campos Neto afirmou que não se sente à vontade para tratar de temas associados à política. Entretanto, disse que o BC vai tocar a agenda de inclusão financeira e digitalização junto com o governo eleito, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Vamos trabalhar com o novo governo da melhor forma para atingir isto (a agenda)."

*O repórter viajou a convite do Santander Brasil.

