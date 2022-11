Transição entre governos Bolsonaro e Lula começa nesta quinta, diz Ciro Nogueira

O ministro da Casa Civil afirmou que, quando for provocado, com base na lei, governo iniciaremos o processo de transição",

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), anunciou, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que o Governo Federal começará o processo de transição na próxima quinta-feira, 3. Segundo ele, o processo foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O processo será coordenado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Ciro Nogueira falou sobre o assunto logo após Bolsonaro fazer o primeiro pronunciamento sobre a derrota para o presidente eleito Lula (PT) na disputa pela Presidência da República.

"O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição", disse Ciro. Mais cedo, o ministro já colocou o Centro Cultura do Banco do Brasil, em Brasília, à disposição para instalação do governo de transição.

A transição de governo representa uma das principais preocupações do entorno da equipe de Lula, que teme a resistência de Bolsonaro no processo, garantido por lei. Para o processo, cada governo deverá indicar uma equipe, com respectivos coordenadores. Segundo os petistas, estes nomes ainda não foram definidos e devem ser anunciados nos próximos dias.

A equipe de transição tem o objetivo de se inteirar do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública federal. Com os dados em mãos, o grupo de trabalho começa a preparar atos para o novo presidente da República editar imediatamente após a posse.

O primeiro passo no processo de transição é a equipe do presidente eleito entrar em contato com a equipe do governo federal para dar início as tratativas, o que já foi feito ontem pela presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que entrou em contado com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). A Casa Civil é responsável por coordenar a transição.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) será o coordenador da equipe de transição, que terá o ex-ministro Aloizio Mercadante e Gleisi na equipe, entre outros indicados. O anúncio foi feito por Gleisi nesta terça.

A equipe de transição pode ter até 50 pessoas, que podem ser servidores públicos ou de fora do governo. Todos são remunerados pelo governo federal, que tem uma reserva R$ 3,2 milhões em recursos para isso. Dez dias após a posse essa equipe é exonerada. Podem ou não ser indicadas para cargos no novo governo.

