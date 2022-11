Ministro do STF fala sobre silêncio de Bolsonaro: "Estamos lidando com um moleque"

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) demorou mais de 40 horas para se pronunciar sobre a vitória de Lula (PT) nas eleições do último domingo, 30. De acordo com informações da Folha de S.Paulo, magistrados dos tribunais de Brasília criticaram o silêncio do mandatário, que chegou a ser considerado um “moleque”.

Outro membro do tribunal afirmou que “a democracia pressupõe que você lide com gente que tem consciência de sua responsabilidade”, diferente da atitude de Bolsonaro.

Até os alinhados ao atual governo consideram que o comportamento do presidente foi responsável por uma rejeição “maior que a do Partido dos Trabalhadores (PT)” e que é necessário pacificar o país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a última segunda-feira, 31, manifestantes ocupam ilegalmente estradas e bloqueiam o fluxo dos motoristas, contrariando o direito constitucional de ir e vir.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a desobstrução imediata dos trechos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também autorizou o uso da Polícia Militar dos estados na ação.

O silêncio do presidente é considerado um estímulo à continuidade dos atos golpistas que ainda ocorrem em algumas das rodovias do país.



Sobre o assunto Lula recebe apoio internacional e Bolsonaro segue isolado

Lula conversa por telefone com Biden, Macron e Sánchez

Bolsonaro prepara teor de discurso, mas não tem previsão de quando falará

Spray de pimenta é usado para dispersar manifestações golpistas

Bolsonaristas ignoram ordem do STF e bloqueios continuam em rodovias de SP

Tags