Instituições atuam no monitoramento e identificação de extremistas até posse de Lula

Atos ilegais e golpistas vão desde ataques nas redes sociais a bloqueio de estradas pelo Brasil. Nesta terça-feira, 1º, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) bloqueou 27 grupos do Telegram que defendiam um golpe militar

A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República no último domingo, 30, acionou um alerta às instituições brasileiras: a necessidade de acompanhamento das ações de extremistas aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeitos com os resultados das urnas.

O monitoramento e a identificações de eventuais atos ilegais e golpistas vão desde as redes sociais até as estradas pelo Brasil. O esforço é garantir um bom cenário para a diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), agendada para o dia 19 de dezembro. Em 1º de janeiro, ele toma posse e deve receber a faixa presidencial de Bolsonaro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) convocou uma coletiva, na manhã desta terça-feira, 1º, para explicar as ações coordenadas que visam coibir os inúmeros bloqueios nas rodovias brasileiras. Desde o último domingo, bolsonaristas têm realizado atos golpistas ao atrapar a livre circulação nas rodovias do Brasil. Segundo integrantes da corporação, há 267 pontos de interdição ativos nas estradas.

De acordo com a PRF, mais de 306 pontos foram desbloqueados. Santa Catarina, Pará e Mato Grosso são os estados com maior número de interdições. A ação, segundo a corporação, teve apoio da Polícia Militar nos estados e as forças federais por se tratar de uma operação complexa.

“Estamos com apoio da PF [Polícia Federal], das forças nacionais de segurança pública e das polícias militares. Aumentamos 400% do nosso efetivo atuando nesse monitoramento”, garantiu Djairlon Henrique, diretor de Operações da corporação.

Redes sociais

Atos ilegais praticados por aliados do atual presidente também precisaram ser coibidos nas redes sociais. No dia seguinte ao segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) bloqueou 27 grupos do Telegram que defendiam um golpe militar e conclamavam seguidores a organizar manifestações em apoio à causa. Cada grupo atuava em uma unidade da federação.

Segundo reportagem do UOL, ao todo, os grupos somavam 153.273 seguidores. O tribunal garantiu que, após as eleições, deve continuar monitorando grupos desse tipo para evitar que manifestações antidemocráticas perturbem o ambiente do país para a posse de Lula.

O Telegram tem sido alvo de monitoramento constante pela Justiça Eleitoral. Inclusive, o aplicativo tem sido usado por caminhoneiros para organizar protestos em rodovias do país. Muitas mensagens tinham conteúdo golpista e alguns grupos foram desativados pela própria plataforma.

Diversas ações foram iniciadas em protesto a derrota de Bolsonaro para Lula no segundo turno das eleições. O candidato à reeleição derrotado isolou-se durante a noite de domingo, depois de proclamado o resultado das eleições de 2022. A expectativa é que Bolsonaro faça sua primeira declaração pública nesta terça-feira, 1º de novembro.