Guimarães diz que Ceará e Nordeste devem ter muito peso no governo de Lula

José Guimarães, deputado federal e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou que o Ceará tem muito prestígio e que Nordeste deve ter grande peso no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a disputa eleitoral no segundo turno, no domingo, 30.

Guimarães foi entrevistado pelas rádios O POVO CBN e CBN Cariri. Ele falou sobre possíveis nomes para integrar os ministérios de Lula (PT) e especulou sobre a participação de nomes políticos a serem convidados.

"Ceará é um estado que tem muito prestígio. Nós elegemos o governador Elmano de Freitas, eleito no primeiro turno, (...) e temos uma governadora que tem um um histórico e um legado de muito compromisso com a gestão pública, especialmente com foco na educação. Acho que o Nordeste vai ter muito peso nesse no atual governo, quando for montado daqui para dezembro. Eu tenho essa expectativa", idealizou Guimarães.

Durante a entrevista, o deputado federal também comentou sobre a parcela da população que ataca o partido e o candidato eleito, Lula (PT), e afirmou que os agentes públicos patrocinam a rejeição da população ao PT. O deputado citou os ocorridos em relação à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O vice-presidente sugeriu que os agentes públicos estariam “patrocinando” a polarização e a rejeição das pessoas ao futuro governo. “Os agentes públicos hoje estão todos patrocinando isso. A Polícia Rodoviária Federal, que tem o diretor presidente nacional, é o articulador. A polícia articula as ações autoritárias que impedem a consolidação da paz no país”, afirmou.

Guimarães citou o ocorrido com Roberto Jefferson (PTB), que feriu agentes da Polícia Federal com tiros e granadas, no dia 23 de outubro, e sugeriu uma “limpa geral” em relação às pessoas que agem dessa forma. “Evidentemente, com a nossa trajetória, nós temos que fazer uma limpa geral. Pois não estamos enfrentando apenas essas pessoas que agem desse jeito, mas elas são acobertadas por um estado aparelhado, por esse tipo de gente, por esse tipo de método, de visão e concepção”, continuou.

O deputado federal do PT afirmou que, durante o governo de Lula (PT), eles devem discutir com pessoas que, segundo ele, estão “ludibriadas”. “Nós vamos com calma discutindo com essas pessoas, porque tem muita gente que está ludibriada. Sobretudo porque você une coisas. O preconceito contra as teses progressistas de esquerda e a questão da religião”.

O petista estava ao lado de Lula no discurso após vitória das urnas, neste domingo, 30. Ele conta que a primeira tarefa do futuro governo é quebrar a polarização no Brasil. “O Brasil não pode ficar dividido. Esses quatro anos do atual governo, ele trabalhou isso, incentivou pautas que nada tem a ver com a democracia, fazendo disputa no terreno pessoal, agressividade", disse.

José Guimarães (PT) também reafirma o compromisso democrático do presidente eleito. "Depois da ditadura militar, o Brasil tem uma tradição democrática. A principal missão dele é o unir o país em todos esses democracias instituições, respeito ao congresso e ato congresso e implantar o programa de recursos nacional que foi vitorioso".



