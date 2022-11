Deputado cearense pede convocação de ministro da Justiça para falar sobre bloqueios bolsonaristas

O deputado federal cearense Idilvan Alencar (PDT) protocolou na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania (CCJC) nesta terça-feira, 1º, requerimento que convoca do ministro da Justiça, Anderson Torres, para prestar esclarecimentos sobre os bloqueios das rodovias por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). No pedido, o parlamentar pede que o ministro explique as ações para "retomar a normalidade" das estradas brasileiras.

Segundo o site da Câmara, solicitação aparece como "pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)". O documento pede que o titular da pasta compareça à Câmara dos Deputados para explicar as medidas tomadas para cumprir a determinação judicial. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerre todos os bloqueios em rodovias federais realizados por caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro.



A PRF e a Polícia Militar também devem identificar todos os caminhões envolvidos nas barricadas para que a Justiça possa multar os proprietários em até R$ 100 mil por hora caso haja resistência a cumprimento da decisão judicial.



O requerimento pede ainda que o ministro informe os procedimentos para identificar e punir agentes federais que estejam cometendo crimes. Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver agentes participando das ações e negociando dizendo que não irá aplicar multas, o que contraria a decisão judicial.

"As rodovias federais estão sob a jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, subordinada ao Ministro da Justiça. Por isso, é importante que o Ministro venha a esta casa explicar as medidas tomadas para cumprir a determinação judicial e a lei", aponta o requerimento.



