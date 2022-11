Ciro Nogueira disse ao PT que governo vai disponibilizar CCBB para transição

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou em conversas reservadas com a cúpula do PT que o Executivo vai disponibilizar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para sediar o governo de transição em Brasília.

O local da transição é o de praxe, mas chegou a ficar sob dúvidas diante da resistência do presidente Jair Bolsonaro (PL) em reconhecer a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

