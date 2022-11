"Acabou", disse Bolsonaro, de acordo com relato de Fachin

A fala ocorreu durante encontro com ministros do STF nesta terça, 1º

Durante encontro com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 1º, em Brasília, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), sinalizou que aceita o resultado das eleições deste ano em que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, 30. A afirmativa é de Edson Fachin, membro da Corte.

Conforme declaração de Fachin a jornalistas na sede do STF, em Brasília, Bolsonaro disse: "Acabou. Portanto, olhar para frente". A fala ocorreu durante encontro com os demais membros do Supremo, horas depois de o presidente ter feito pronunciamento oficial no Palácio da Alvorada.

Participaram do momento os ministros Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Kassio Nunes Marques e André Mendonça, além da presidente do tribunal, Rosa Weber, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

A agenda deveria ter acontecido antes da manifestação de Bolsonaro, entretanto os ministros declinaram, uma vez que só aceitariam participar do encontro após as declarações do presidente. Em nota, o STF apontou que o chefe do executivo "reconhece resultado final" do pleito deste ano.

"O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições", informou o comunicado.



