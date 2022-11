PRF do ES confirma três pontos de interdição em rodovias federais do Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo informou que neste momento há três interdições em rodovias federais do Estado. Pelo Twitter, a corporação informou que estão bloqueados trecho da BR-101 no km 247, próximo à cidade de Serra, e em dois pontos da BR-262, no km 95, na altura de Domingos, e no km 160, na cidade de Ibatiba.

A PRF do ES disse que está em negociação para liberação das vias.

