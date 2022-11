Nikolas Ferreira promete forte oposição ao governo e mobilização no País

O deputado eleito com mais votos no Brasil, Nikolas Ferreira (PL-MG), afirmou que fará uma oposição "muito forte" ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. Mesmo com o fim da campanha eleitoral, o parlamentar eleito se comprometeu a visitar lugares no País como parte de um movimento de mobilização.

Em vídeo publicado no YouTube com o título "E agora?", Nikolas aposta em um discurso religioso e de tranquilização ao eleitorado bolsonarista, mas garante que a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma perda que faz parte do "processo até a vitória". "Saibam que eu honrarei o meu 1,5 milhão de votos, ali no Congresso Nacional, que eles terão uma oposição muito forte, caso eu consiga, caso tenha oposição, porque nós sabemos o que esse pessoal é capaz", declarou o parlamentar eleito.

"Peço para que você não se desespere, para que você não perca as esperanças, e que a gente consiga fazer um Brasil muito melhor e mostrando a verdade", disse. "Esse plano aí deles vai frustrar porque nós estaremos lá para poder mostrar a verdade."

Diante da derrota de Bolsonaro, Nikolas garante que irá canalizar sua indignação, tristeza e inconformidade para visitar lugares onde o atual presidente perdeu. Ao citar a região Nordeste, onde cumpria agenda na semana passada para mobilizar a população jovem, o parlamentar eleito pediu para que tal população não seja alvo de raiva. Em sua avaliação, a capacidade de conversão do presidente é maior que a do petista.

Nikolas pontuou que a vitória de Lula se justifica, em parte, pelo sistema que, segundo ele, está a favor do petista, desde a imprensa, universidades e cultura até o sistema Judiciário. Em seguida, o parlamentar eleito levanta dúvidas em relação aos votos apurados, mas prefere não entrar em detalhes. "Eu sei que tudo é muito incerto, não quero aqui falar a respeito das votações, com relação ao gráfico que me soa bastante estranho, mas o que eu quero dizer para você que está me assistindo é que você não está sozinho."

Por fim, Nikolas diz não saber como serão os próximos meses do governo Bolsonaro. "Mas uma coisa é certa: a perseguição, a luta, de fato isso é um caráter da vida do crisão".

