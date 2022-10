Madrugada pós-segundo turno tem ocorrências de violência pelo País

Após o resultado das eleições presidenciais do Brasil, a polarização política parece ter arrefecido pouco nas horas seguintes à apuração. Durante a madrugada, relatos de violência política foram compartilhados nas redes sociais.

Em alguns casos, vídeos mostram apoiadores do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a disputa pela reeleição, agredindo eleitores do ex-presidente Lula (PT), vencedor do pleito desse domingo, 30. Há também imagens com bolsonaristas tentando danificar veículos de opositores.



Outra denúncia, mais séria, diz respeito a um ataque a tiros contra um grupo que celebrava o resultado das eleições. O caso teria ocorrido Olivença, na Bahia, deixando cinco pessoas feridas, inclusive crianças, e um morto. O relato, feito por um professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) no Twitter, ainda não foi confirmado pela imprensa local ou órgãos de segurança.

Em algumas partes do País, grupos de caminhoneiros bloquearam rodovias em protesto contra a derrota de Bolsonaro. Foram registrados casos em BA, GO, MT, RJ e SC.

Na Via Dutra na altura de Barra Mansa. Caminhoneiros parando estradas. Isso é crime. pic.twitter.com/SuqFfsW9C5 — Míriam Leitão (@miriamleitao) October 31, 2022





Também em SC, na cidade de Itapema, a Polícia Militar chegou a jogar balas de borracha e bombas de efeito moral em uma celebração de simpatizantes do PT. Horas antes, apoiadores de Bolsonaro promoveram depredação e agressões no Centro da cidade. Não há informações sobre presos.

Desde os momentos seguintes à divulgação do resultado definitivo do segundo turno, eleitores do atual presidente disseram que a disputa havia sido fraudada. Não há indícios de quaisquer irregularidades na apuração dos votos.

O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou publicamente sobre o segundo turno. Ao contrário do que é habitual em disputas ao Executivo, Bolsonaro se recolheu ao fim da apuração, evitando responder até mesmo aliados próximos. Ele também ainda não reconheceu o resultado das urnas.

