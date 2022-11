Macron divulga vídeo de telefonema feito a Lula após vitória de petista

16:12 | Out. 31, 2022

"Estava esperando por esse momento com muita impaciência", disse o presidente francês.

O presidente da França, Emmanuel Macron divulgou, nesta segunda-feira, 31, um vídeo do telefonema feito a Luiz Inácio Lula da Silva após a vitória do petista na 2º turno das eleições. “Estava esperando por esse momento com muita impaciência”, disse o francês.



Na publicação, o presidente da França escreve: "Conectando-se com o Brasil. Connexion avec le Brésil". Na ligação, uma auxiliar de Macron orienta o líder francês na condução da mensagem a Lula. Ao receber os parabéns, o petista responde: "Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia".

O presidente da França, Emmanuel Macron divulgou vídeo do telefonema feito a Lula após a vitória do petista na 2º turno das eleições. "Estava esperando por esse momento com muita impaciência", afirmou o francês.

Líderes de vários países e políticos brasileiros parabenizaram o presidente eleito pela vitória no segundo turno das eleições, neste domingo, 30. Macron afirmou que deve enfrentar com Lula "muitos desafios comuns". "Juntos, uniremos forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", escreveu o francês, no Twitter.

