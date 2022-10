Governador eleito da Bahia diz que continuará trabalho de antecessor

14:30 | Out. 31, 2022

O governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse, após sua vitória no pleito deste domingo (30), que o grande vencedor das eleições deste ano foi o "amor". Ele acrescentou que as ações de seu governo terão como foco a população e que, ao lado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, honrará a confiança depositada pelo povo baiano.

“O amor venceu! Vamos seguir em frente, Bahia!” declarou em sua conta no Twitter, o governador eleito com 52,53% dos votos válidos. A noite de ontem foi, segundo ele, “inesquecível". "Fizemos história. [Agora] vamos em frente”.

“Gratidão a todos e todas que depositaram o amor nas urnas hoje. Vamos avançar com as políticas públicas que cuidam de gente. Junto a @LulaOficial, vamos dar continuidade ao trabalho iniciado por @jaqueswagner e @costa_rui! Vamos em frente”, disse em meio a mensagens de agradecimentos à população baiana