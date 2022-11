Flávio Bolsonaro: 'Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) agradeceu nesta segunda, 31, em postagem no Twitter, os eleitores que votaram em seu pai, o presidente da República Jair Bolsonaro (PL), derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tentativa de um segundo mandato.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", relatou o parlamentar, primeiro membro do "clã Bolsonaro" a se pronunciar após a derrota do presidente.

