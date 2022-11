CE tem 3ª menor abstenção do País, que bate recorde de comparecimento às urnas

Pela primeira vez na história das eleições brasileiras, número de eleitores que foi às urnas no segundo turno foi maior do que no primeiro

O segundo turno das eleições brasileiras registrou comparecimento recorde de eleitores às urnas, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mais de 123,6 milhões de pessoas votaram para presidente e governadores nos 12 estados onde houve a etapa complementar das disputas estaduais. A taxa de abstenção, de forma inédita, recuou em relação ao primeiro turno. O Ceará teve o terceiro menor índice de ausências do País.

No geral, cerca de 32,7 milhões de brasileiros não foram às urnas no segundo turno, o equivalente a 20,59% do universo total de eleitores aptos a votar. No primeiro turno, o percentual de faltosos foi um pouco maior, chegando a 20,79%. Essa é a primeira vez, desde a redemocratização, que a participação de eleitores no segundo turno supera a do primeiro.



A unidade federativa com menos ausências, de acordo com a contagem do TSE, foi o Distrito Federal, com 16,72%. Em seguida aparece a Paraíba, com 16,74% e o Ceará, com 17,14%. O número de cearenses que foi às urnas no segundo turno (5.649.398) também é maior do que os votantes contabilizados no dia 2 de outubro (5.628.610), repetindo tendência registrada no País.



Em números absolutos, 1.168.794 cearenses não participaram do processo eleitoral no último domingo, 30. No segundo turno de 2018, a abstenção do eleitorado apto a votar no Ceará chegou a 18,69%, ou 1.185.665 faltosos. No mesmo ano, o percentual de ausências no primeiro turno foi de 17,33%, menor do que o registrado no primeiro turno deste ano (17,46%).



Os três estados com maiores índices de ausências no segundo turno ficam na região Norte: Acre (28,41%), Amapá (27,17%) e Rondônia (24,68%). Desses, apenas no último houve votação para o Governo do Estado. Nos outros dois, a escolha foi somente para presidente da República.



A região Nordeste, na contramão, concentra seis dos dez estados com menores taxas de abstenção: Sergipe (18,89%), Piauí (18,74%), Rio Grande do Norte (17,44%), Pernambuco (17,31%), Ceará (17,14%) e Paraíba (16,74%). Sergipanos, paraibanos e pernambucanos também escolheram governadores, além do presidente.

De acordo com o TSE, o percentual de ausências em segundo turno deste ano no Brasil é o menor desde 2006, quando o índice foi de 18,99%. Naquele pleito a disputa presidencial tinha como candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria à reeleição, e Geraldo Alckmin (à época do PSDB), ambos eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, na votação deste ano.



Historicamente, o número de eleitores que comparecem às urnas no segundo turno é menor do que no primeiro. Neste ano, porém, a Justiça Eleitoral adotou medidas para conter a ausência no dia do pleito. A principal delas foi a determinação para que as empresas do transporte coletivo garantissem transporte gratuito no horário da votação, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).



O Ceará foi um dos primeiros estados do País a regulamentar o passe-livre. O pagamento das passagens foi liberado tanto no transporte metropolitano quanto no intermunicipal. A lei foi sancionada pela governadora Izolda Cela (sem partido) no dia 20, a exatos 10 dias do pleito.

