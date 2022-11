Alberto Fernández se encontra com Lula em São Paulo após vitória do petista

17:12 | Out. 31, 2022

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se encontrou, na manhã desta segunda-feira, 31, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo, para parabenizar o petista pela sua vitória nas eleições presidenciais do Brasil. O líder argentino é o primeiro chefe de Estado a visitar Lula após o resultado das urnas.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández se encontrou com Lula (PT), em São Paulo, para parabenizar o petista pela sua vitória nas eleições presidenciais do Brasil deste domingo, 30. pic.twitter.com/cUPs20AtKS — Jogo Político (@jogopolitico) October 31, 2022

O encontro acontece um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciar a vitória do petista com 50,9% da preferência dos brasileiros, em um total de 60.345.999 votos. Derrotado, Jair Bolsonaro (PL) obteve 58.206.354 votos, ou 49,1% do total.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Depois de tantas injustiças que você viveu, o povo do Brasil o elegeu e a democracia triunfou. A América Latina volta a sonhar", escreveu Fernandez às 20h de domingo no Twitter, minutos após o TSE confirmar a vitória de Lula. Durante a campanha vitoriosa na Argentina, Fernandez chegou a visitar o ex-presidente ainda na prisão na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

"Parabéns @LulaOficial! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", tuitou o argentino.