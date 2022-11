Advogados federais dizem que processo eleitoral mostra vitalidade da democracia

16:25 | Out. 31, 2022

A Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) divulgou, nesta segunda-feira, 31, nota em que diz que as eleições que marcaram o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Executivo, "as mais disputadas da história", como pontuou, representa a vitalidade da democracia e das instituições brasileiras.

A associação diz esperar, agora, que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) faça uma transição "tranquila, alinhada com a tradição de tolerância e respeito à vontade popular que marca o País desde a redemocratização".

"O processo eleitoral mostra a vitalidade da democracia brasileira e das instituições que asseguram a transparência, a segurança e a lisura das eleições, cujo resultado pôde ser conhecido e reconhecido por todos no mesmo dia da votação", diz, em nota.

A entidade também parabenizou Lula por ter se elegido, "desejando-lhe sucesso e sabedoria na tarefa de conduzir o País e governar no interesse de todo o povo brasileiro".

