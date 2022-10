TSE substituiu 3.872 urnas no Brasil; uma seção teve votação manual

No último boletim do dia sobre as eleições deste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 3.871 urnas precisaram ser substituídas ao longo do dia, o que corresponde a 0,72% do total disponível. Segundo a Corte, apenas uma seção no país teve votação manual. Ao todo, 472.075 urnas foram distribuídas nas seções eleitorais em todo o País. O TSE também tem, à disposição, 64.918 urnas de contingência para casos de emergência e necessidade de trocas caso os equipamentos apresentem problemas, sem prejuízo aos votos já recebidos. Tradicionalmente, a taxa de urnas substituídas ao final da votação fica em torno de 1,4%.

