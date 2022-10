Com 50,04% das seções eleitorais totalizadas em Sergipe, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 63,77% dos votos válidos no Estado. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, marca 36,23%. No primeiro turno, Lula conquistou 63,82% dos votos válidos no Estado. O atual mandatário teve 29,16%.

