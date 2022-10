O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) afirmou em boletim que substituiu 157 urnas no Estado, o que corresponde a 0,13% do total de 115.510 urnas. Destas, 52 foram substituídas na capital e 105 (0,12%) no interior. As informações são do boletim das 9h30 deste domingo.

Tags