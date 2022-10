TRE-RJ: nenhum eleitor votou após 17 horas no Rio

A votação do segundo turno das eleições presidenciais terminou no Estado do Rio sem atrasos, informou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), desembargador Elton Leme. Segundo Leme, nenhum eleitor fluminense votou após as 17 horas. Diferentemente do que ocorreu no primeiro turno, não houve grandes filas nem registros de atrasos.

"Portanto, aquele problema do primeiro turno foi resolvido com muita folga", afirmou Leme, entrevista coletiva na sede do TER-RJ.

Segundo o desembargador, o encerramento da votação no prazo é importante para agilizar a apuração. Fechadas as urnas, a transmissão dos dados eleitorais é feita "imediatamente".

No balanço do TRE-RJ, feito por volta de 18h30, 538 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o Estado do Rio.

