TRE de São Paulo já substituiu 157 urnas na capital e interior

Desde as 8h os eleitores do estado de São Paulo estão votando em segundo turno para presidente da República e governador do estado. E já nas primeiras horas de eleição, 157 urnas, de um total de 115.510, apresentaram algum problema e precisaram ser substituídas. Segundo o primeiro boletim divulgado por volta das 9h30 pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), até o momento somente urnas eletrônicas estão sendo utilizadas para votação.

Do total de urnas que precisaram ser substituídas, 52 foram na capital. O restante foi no interior do estado.

Prisão

A Polícia Militar de São Paulo informou que uma pessoa foi presa na manhã de hoje (30) ao passar de moto - e armada - em frente à Escola Estadual João Vieira de Almeida, na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 7h44, próximo da Praça Cosmorama. A pessoa estava em posse ilegal de uma arma de calibre 357.

Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) restringe o transporte de armas no dia das eleições e 24 horas antes ou após as eleições. A decisão do TSE foi tomada, por unanimidade, em setembro, atendendo a um pedido dos chefes de Polícia Civil dos estados, que alertavam para os riscos diante do cenário político polarizado. O descumprimento da decisão acarreta em prisão em flagrante por porte de arma.

