Rosa Weber: "Justiça Eleitoral está tratando adequadamente das ações da PRF"

15:37 | Out. 30, 2022

O diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, foi convocado a prestar depoimento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as operações, que foram proibidas no sábado pelo presidente da corte eleitoral, ministro Alexandre de Moraes

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, evitou comentar sobre as denúncias de operações ilegais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estariam atrapalhando os deslocamentos de eleitores neste domingo, 30, votar na Asa Sul, em Brasília, a ministra foi questionada por jornalistas sobre o tema, mas disse apenas que a "Justiça Eleitoral está tratando adequadamente deste tema".

Por volta das 15h20, o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, estava no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prestando depoimento sobre as operações, que foram proibidas no sábado pelo presidente da corte eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.

Rosa ainda disse que este domingo de votação em segundo turno é um dia que a democracia se reafirma. "Cada vez que o povo se dirige às urnas para escolher os nossos dirigentes nós reafirmamos a nossa democracia e o Estado Democrático de Direito", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Votação está ocorrendo de forma "serena", diz ministra

A ministra ainda disse que "é muito bom ver a votação acontecendo de forma serena" e desejou que a situação continue tranquila até o fim do dia. "E que nós todos possamos juntos celebrar a democracia."

Mais tarde, Rosa Weber deve ir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acompanhar a apuração com os ministros da corte eleitoral e outros membros do STF, além de autoridades de outros Poderes, em uma forma de blindar a instituição dos ataques que tem sofrido, como já ocorreu no primeiro turno.

Leia também sobre segundo turno das eleições 2022:

Acompanhe as últimas notícias das eleições pelo Brasil

Eleições 2022: Lula vence 2º turno na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

Agregador de Pesquisas aponta: Lula 50% e Bolsonaro 44% de intenções de voto

Eleições 2022: como faz para saber onde vota

Segue proibido entrar com celular na cabine de votação

Saiba por que não pode levar o celular para a cabine de votação

Eleitor pode votar hoje mesmo que não tenha ido no 1º turno

Pode votar de bermuda e camiseta, mas não de sunga ou biquíni: veja regras

Alexandre de Moraes proíbe operações da PF e PRF no transporte público

Pesquisas 2º turno: Lula lidera duas e três apontam empate técnico com Bolsonaro

Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Segurança de Zambelli é preso por disparo de arma de fogo

Zambelli será investigada por lesão corporal, disparo e porte ilegal de arma

Pesquisas mostram cenário estável e acirrado, mas com leve vantagem para Lula

Brasil aguarda, apreensivo, um 2º turno incerto entre Lula e Bolsonaro

Homem saca arma em ato de Bolsonaro na Caucaia

Pesquisa Datafolha: Lula 52%, Bolsonaro 48% no 2º turno

Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

"O pós-eleição vai ter efeitos e é preciso vivenciar o luto", diz psicóloga

Conheça a primeira mesária totalmente cega do Ceará



Sobre o assunto Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Votação neste domingo segue horário de Brasília em todo o país

Eleições 2022: qual documento precisa levar para votar?

Tags