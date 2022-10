19:11 | Out. 30, 2022

Ele foi reeleito com 53,9% dos votos válidos

O candidato Renato Casagrande (PSB) está matematicamente eleito para o governo do Espírito Santo, com 53,9% dos votos válidos. Manato (PL) ficou em segundo lugar, com 46,1% dos votos válidos.

