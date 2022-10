Qual o número para votar em Tarcísio e Haddad? Faça a sua cola

11:59 | Out. 30, 2022

O segundo turno da eleição para o governo de São Paulo ocorre neste domingo, 30. Disputam o Palácio dos Bandeirantes os ex-ministros Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). O número de urna de Tarcísio é 10. O de Haddad, 13. A ordem de votação na urna é primeiro para governador e depois para presidente.

No primeiro turno, Tarcísio terminou a apuração das urnas em primeiro lugar, com 42,32% dos votos. O candidato do PT teve 35,70%.

Os candidatos do segundo turno refletem a disputa nacional. Haddad é o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tarcísio compõe o palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Estadão reuniu os perfis de todos os candidatos às eleições 2022 para auxiliar o processo de escolha do eleitor. Confira as informações e pesquise aqui.

Para evitar atrasos e esquecimentos na hora do voto, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números de seus candidatos.

Não é obrigatório imprimir o modelo do TSE nem fazer a cola, mas ela pode ser bem útil na hora de digitar todos os números na urna, de modo a agilizar o processo e evitar filas. Vale lembrar que será proibido levar o celular à cabine de votação este ano: não será possível usar o dispositivo para lembrar os dígitos.

