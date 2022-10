Prefeito de SP chega em hotel para acompanhar apuração com Tarcísio

19:53 | Out. 30, 2022

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chegou há pouco para acompanhar o restante da apuração de votos com o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Integrando a equipe de apoio do candidato, está também Guilherme Afif Domingos (PSD). O governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), foi convidado, mas ainda não chegou. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, que liderou a campanha de Tarcísio em São Paulo, também não chegou.

O candidato do Republicanos chegou cerca das 18h30 em um hotel localizado na zona sul de São Paulo, onde deve acompanhar o restante da apuração das urnas. O ex-ministro chegou em uma van e acompanhado de outros carros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a equipe de campanha, o candidato só fará um pronunciamento depois do resultado oficial das urnas.

Com 36,60% das urnas apuradas, o Datafolha projeta a eleição de Tarcísio, que acumula 56,89% contra 43,11% do ex-prefeito paulista Fernando Haddad (PT).

Tags