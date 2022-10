Petistas lotam Avenida da Universidade em Fortaleza para comemorar eleição de Lula

Toda a extensão da via está abarrotada de apoiadores de Lula, bem como as ruas que dão acesso ao local

Festa, choros e comemorações. Este é o clima na Avenida da Universidade, localizada no bairro Benfica, em Fortaleza, após o resultado das eleições deste ano apontar vitória para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

O ex-presidente da República venceu o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) por 50,90% a 49,10% neste domingo, 30, com 99,97% das urnas apuradas.

Toda a extensão da via está abarrotada de apoiadores de Lula, bem como as ruas que dão acesso ao local. Em frente ao diretório do partido haviam, ainda, mais petistas aglomerados. Eles acompanharam a votação em tempo real por meio de um telão e havia um palco montado onde músicos faziam apresentações ao vivo.

Lula: "É hora de baixar as armas que deveriam jamais ter sido empunhadas"

Após Lula ser matematicamente considerado eleito, o anúncio foi feito e a festa - que já era grande - ficou ainda maior. "Conseguimos, retiramos o fascista do poder. Agora nossa vida vai mudar", comemoravam os petistas presentes no local.

Entre as músicas cantadas estavam "Vai dar PT", do artista baiano Léo Santana, "Tá na hora do Jair", de Tiago Doidão que virou hit da campanha lulista e chegou a ficar em segundo lugar entre as músicas mais tocadas no Spotify.

A festa arrefeceu quando Bolsonaro ultrapassou Lula e passou a maior parte da apuração na dianteira. Entretanto, no palco locutores apontavam o crescimento do petista à medida que as urnas iam sendo apuradas. Quando o ex-presidente ultrapassou e consolidou-se na primeira colocação, os festejos começaram e não mais pararam.



