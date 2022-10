No RS, Eduardo Leite (PSDB) é reeleito governador do Estado

19:27 | Out. 30, 2022

Com 92,46%, ele tinha 57,13% dos votos válidos, não podendo mais ser ultrapassado por Onyx Lorenzoni (PL), que tinha 42,87%

O tucano Eduardo Leite se tornou neste domingo o primeiro governador a conseguir se eleger por dois mandatos seguidos no Rio Grande do Sul. Com 92,46%, ele tinha 57,13% dos votos válidos, não podendo mais ser ultrapassado por Onyx Lorenzoni (PL), que tinha 42,87%.

Com 37 anos, Leite conseguiu a reeleição fora do cargo, já que renunciou ao governo em março para tentar concorrer à Presidência. Antes de se tornar governador, ele foi prefeito de Pelotas (RS).

