Lula vence 2° turno em 27 países e Bolsonaro em 5, dizem boletins de urna

18:26 | Out. 30, 2022

Por conta de fuso horário, votação em alguns países encerra até 4h após a apuração no Brasil

A votação do segundo turno das eleições de 2022 já foi encerrada em mais de 100 países ao redor do mundo. Até o momento, o resultado foi divulgado em 32 países, a maioria da localizados na Europa e Ásia. Até o momento, Lula vence o segundo turno em 27 países. Já Bolsonaro, em 5.

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há cerca de 700 mil brasileiros aptos a votar fora do Brasil atualmente. Os brasileiros que vivem em outros países representam 0,01% do eleitorado total. Por lei, esses eleitores que só podem votar para o cargo de presidente.

Devido ao fuso horário, há países onde a votação termina até quatro horas depois do após a apuração em território nacional, como de o caso de Vancouver, no Canadá, e Los Angeles, nos EUA.

Confira o resultado das eleições de 2022 no exterior:



África

Egito

Lula: 66,7%; Jair Bolsonaro: 33,3%

Catar

Lula: 40,6%; Jair Bolsonaro: 59,4%

Angola

Lula: 124 votos entre 230, (53,9%); Jair Bolsonaro: 99 votos (43%);

Quênia

Lula: 35 votos (58,33%); Jair Bolsonaro: 25 votos (41,67%);

Ásia:

Coreia do Sul

Lula: 126 votos (64,3%); Jair Bolsonaro: 70 votos (35,7%);

Singapura

Lula: 230 votos (63,71%); Jair Bolsonaro: 131 votos (36,29%);

Taiwan

Jair Bolsonaro: 132 votos (56,65%); Lula: 101 votos (43,35%);

Japão

Jair Bolsonaro 84%; Lula: 16%.

Rússia

Lula: 46 votos; Jair Bolsonaro: 23 votos;

Indonésia

Jair Bolsonaro: 32 votos; Lula: 15 votos;

Europa

República Tcheca

Lula: 286 (76,66%); Jair Bolsonaro: 73 (20,33%)

Suécia

Lula: 1785; Jair Bolsonaro: 542

Suíça

Lula: 5538; Jair Bolsonaro: 5038.

Alemanha

Lula: 11.836 (76,79%); Jair Bolsonaro: 3578 (23,21%)

Noruega

Lula: 628 (76,1%); Jair Bolsonaro: 197 (23,9%)

Palestina

Lula: 584 votos (90,5%); Jair Bolsonaro: 61 votos (9,5%)

Israel

Jair Bolsonaro: 53,43%; Lula: 46,56%.

Luxemburgo

Lula: 274 votos (57%); Jair Bolsonaro: 207 votos (43%)

Estônia

Lula: 87,1%; Jair Bolsonaro: 12,8%

Grécia

Jair Bolsonaro: 242 votos (55,63%); Lula: 193 votos (44,37%);

Finlândia

Lula: 444 votos (73,15%); Jair Bolsonaro: 163 votos (26,85%);

Israel

Jair Bolsonaro: 53,4%; Lula: 46%;

Autoridade Nacional Palestina

Lula: 584 (90,5%); Jair Bolsonaro: 61 (9,5%).

Áustria

Lula: 960; Jair Bolsonaro: 379

Dinamarca

Lula: 1047; Jair Bolsonaro: 198

França

Lula: 7885; Jair Bolsonaro: 1622

Holanda

Lula: 4511; Jair Bolsonaro: 1242

Hungria

Lula: 481 (85,3%); Jair Bolsonaro: 83 (14,7%)

Itália

Lula: 5810; Jair Bolsonaro: 4698

Polônia

Lula: 212 (75,7%); Jair Bolsonaro: 68 (24,3%)

Eslováquia

Lula: 43 votos (69,4%); Jair Bolsonaro: 19 votos (30,6%)

Oceania



Austrália

Lula: 4.179 votos (62,92%); Jair Bolsonaro: 2.463 votos (37,08%);

Nova Zelândia

Lula: 389 votos (70,34%); Jair Bolsonaro: 164 votos (29,66%);

