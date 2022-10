Lira: A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada

20:40 | Out. 30, 2022

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou neste domingo, 30, em pronunciamento, que o Brasil deu uma demonstração de vitalidade da democracia, de força das instituições e do povo, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. "A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um País soberano, justo e com menos desigualdades", disse

Segundo Lira, os brasileiros sinalizaram que querem reformas, um Estado menor e mais eficiente. "Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas", disse.

O presidente da Câmara ainda disse que, passado o processo eleitoral, é hora de desarmar os espíritos, estender a mão aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. "Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o País e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro", disse.

Tags