Evandro diz que quer ficar no PDT, mas precisa saber se PDT o quer

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Evandro Leitão afirmou que pretende permanecer no PDT, mas antes necessita saber se a intenção do partido é esta.

Ele não participou da campanha do ex-prefeito Roberto Cláudio ao Palácio da Abolição e, quando Elmano se sagrou vencedor da disputa, foi ao comitê central de campanha do petista e protagonizou comemoração efusiva.

"A relação tem que ser de mão dupla. Quero saber se o PDT me quer", afirmou.

Sobre fala do deputado federal André Figueiredo, dirigente estadual do PDT, segundo a qual o povo teria decidido que prefere o PDT na oposição, Evandro salientou ser a palavra pessoal de Figueiredo, não uma diretriz partidária. Ele deu opinião contrária.

"Eu sinto, converso com os deputados, meus colegas e sinto que a maioria que vir fazer parte da base governista. Mas isso tudo, repito, respeitando as pessoas. Tivemos uma situação atípica no Ceará, meu partido, parte ficou com Elmano, parte com outros candidatos", afirmou.

