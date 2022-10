'Encerramos eleição em mais de 73 países', diz Moraes

16:02 | Out. 30, 2022

A uma hora e meia do final da votação deste domingo, 30, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE), Alexandre de Moraes, disse que as eleições já foram encerradas em mais de 73 países. O ministro também informou que apenas 0,55% das 472.075 urnas foram substituídas. "Um número ínfimo, que mostra que tudo funcionou extremamente bem", ressaltou. Tradicionalmente, a taxa de urnas que apresentam algum defeito e precisam ser trocadas fica por volta de 1,4%.

Moraes destacou ainda que houve "pouquíssimas filas e muito pequenas" em todo o território nacional. Segundo ele, a diminuição da demora para votar se deu porque há menos candidatos para votar e porque foram feitas melhoras na logística. "O eleitor entrava, e até sair, não entrava mais nenhum. Isso foi alterado e agora o eleitor entra, faz a biometria ou apresenta documento, e quando vai para cabine o outro já entra. Isso traz um fluxo maior", afirmou.

Tags