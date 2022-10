Eleitores reclamam de superlotação e espera de transporte público na RMF

13:23 | Out. 30, 2022

Passageiros que precisam de transporte público para transitar entre cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) reclamaram da superlotação e do tempo de espera para conseguir pegar ônibus, vans e topics.

A demora foi registrada em pontos de ônibus pelo O POVO. Eleitores que precisam se locomover entre os municípios, transporte intermunicipal, têm a gratuidade na passagem até as 8 horas da segunda-feira, 31. Conforme apuração do O POVO, as vans e topics não estão parando para os passageiros que aguardam a condução.

Situação terminal rodoviário Engenheiro João Thomé

No terminal rodoviário Engenheiro João Thomé, no bairro de Fátima, em Fortaleza, a procura por passagens gratuitas ainda acontece, mas em volume muito menor do que nos primeiros dias de emissão.

Movimentação na Rodoviária de Fortaleza na manhã deste domingo, 30. (Foto: Alexia Vieira / O POVO)



A movimentação no local é tranquila, sem filas e com poucas pessoas esperando ônibus. Segundo a Socicam, administradora da rodoviária de Fortaleza, não houve relatos de superlotação e atrasos no transporte de pessoas que utilizam a estação.

A dona de casa Zenilda Pereira da Silva vai viajar para votar em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza, com a passagem gratuita. Às 11 horas, ela esperava o ônibus, que estava alguns minutos atrasado. Mesmo assim, tem convicção que tem tempo para fazer o trajeto e votar. "Vai dar certo, se Deus quiser."



A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) informou que possui uma equipe de plantão na rodoviária para fiscalização de todas as empresas que dificultarem os processos de emissão de passagens.

Segundo a Agência, há ainda, uma central de atendimento, no telefone 0800.275.3838, a qual funcionará até as 16 horas, para que os cidadãos registrem reclamações e denúncias.

